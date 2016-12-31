Опасные мигранты: ученые нашли в Якутии малярийных комаров из США

Якутск, 31 декабря. В Якутии обнаружен вид комаров, который может переносить малярию. Об этом говорится в опубликованном в журнале Journal of Vector Ecology исследовании.

Биологи сравнили почти восемь тысяч пойманных на территории Евразии в период с 1973 по 2012 годы комаров и пришли к выводу, что способный переносить малярию вид Anopheles beklemishevi встречается среди них куда чаще, чем предполагалось ранее. При этом потенциально опасное насекомое было обнаружено на территории практически всей России от Дальнего Востока до Прибалтики. Нашли малярийных комаров даже в Якутии, что навело ученых на мысль, что Anopheles beklemishevi мог проникнуть в Евразию с территории современной Аляски.

Авторы работы отмечают, что пока говорить об угрозе распространения малярии в Якутии рано. Однако из-за глобального потепления скоро на российском Дальнем Востоке ситуация может сильно измениться, и тогда Anopheles beklemishevi может стать разносчиком опасной болезни.

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