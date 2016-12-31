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Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения
Новости Сирии

Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения

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Дамаск, повседневные заботы сирийцев

Сирия, 31 декабря. Дамаску предстоит пережить последствия очередного преступления ИГ*, в Хомсе САА готово отбить у ИГ* газовые месторождения, в Ракке ИГ* казнило 16 курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Террористы ИГ* перекрыли подачу воды в водопровод, который снабжал густонаселенную провинцию водой. Ранее вода поступала жителям провинции от водоочистительных предприятий на реке Евфрат. В ближайшем будущем жителям провинции Дамаск придется использовать бутилированную воду или брать воду из немногочисленных колодцев.

В социальных сетях распространяются сообщения о боестолкновениях между подразделениями САА и боевиками в окрестностях района Джобар города Дамаска.

Сирия, боец САА

Провинция  Алеппо

САА готовит стратегическое наступление на террористов ИГ* в городе Дейр Хафер на востоке провинции. Успешная декабрьская военная операция САА в восточной части города Халеб позволила подготовить плацдарм  для предстоящего освобождения сельских районов на востоке провинции.

В настоящее время САА, используя резервы  Республиканской гвардии, сформировало мощное войсковое соединение,  дислоцированное на востоке провинции Алеппо. Эти подразделения Республиканской гвардии не будут использованы для освобождения Пальмиры: их задача — обеспечить успешное наступление  САА на захваченную ИГ* крепость Дейр Хафер вблизи Аль-Ракки.  Как отмечает наблюдатели, САА намерена воспользоваться тем, что силы ИГ* в настоящий момент скованны наступлением турецкой армии на Аль-Баб. 

Сирия, ВКС РФ

Провинция Хомс

После освобождения от ИГ* деревни Шарифа, подразделения САА продолжили операцию вблизи аэродрома Т-4 и Пальмиры.

ВКС РФ, ориентируясь по данным разведки,  нанесли несколько авиаударов по линии обороны ИГ. Правительственным силам удалось занять большую часть высот на вершинах холмов вблизи Тэль Шара. На данным момент известно о том, что в результате этих ударов САА, не менее 25 террористов уничтожены или ранены. На данный момент правительственные силы ожидают подкрепления, по некоторым данным — отряды элиты САА «Тигры», после чего САА планирует полностью освободить газовые месторождения Шаер. Провинция Дейр эз-Зор

Сообщается об очередном теракте ИГ*, направленном против мирного населения. Как минимум, один человек погиб в результате атаки ИГ* на автобус, заполненный людьми, следующий по трасссе Дейр эз-Зор — Ракка.

Провинция Идлиб 

Сообщается о столкновениях боевиков группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

Социальные сети распространяют фотографии «мирных демонстраций» боевиков, изображающих оппозицию, выступающую против «режима Асада».  Наблюдатели полагают, что главный адресат этих «свидетельств  оппозиционных настроений»  находятся вне Сирии. 

ВВС коалиции под командованием США

Провинция Ракка

5 человек погибли в результате авиаудара ВВС коалиции в деревне Дебси Афнан в западном пригороде Ракки. По сообщениям в социальных сетях, погибшие — мирные жители деревни. 

ИГ* продолжает использовать тактику устрашения в информационном обеспечении своей террористической деятельности: в минувшие сутки ИГ* распространило информацию о казни   

16 курдов в Ракке, обвиненных в сотрудничестве с коалицией. Тела казненных захоронены в братской могиле.

Террористы ИГ* атаковали SDF**** к западу от города Ракка, пытаясь восстановить контроль на территориях в окрестностях населенного пункта Джабаар.

ИГ срочно вывозят семьи из нескольких районов Мосула

Ирак

Террористы ИГ* в срочном порядке эвакуировали свои семьи из четырех районов в западной части Мосула.

Иракская армия отразила нападения террористов ИГ* в районе Аль-Фалах на востоке Мосула, а также в Эр-Рутбе, к западу от Анбара. По официальным сообщениям, уничтожено 6 террористов и три транспортных средства нападавших.

Иракская армия успешно атаковала группировку ИГ,* готовившую засаду в районе Аль-Хабдаа на севере Мосула.

Справка по упомянутым в тексте организациям

 

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Алексей Громов
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