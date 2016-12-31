Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения

Сирия, 31 декабря. Дамаску предстоит пережить последствия очередного преступления ИГ*, в Хомсе САА готово отбить у ИГ* газовые месторождения, в Ракке ИГ* казнило 16 курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Террористы ИГ* перекрыли подачу воды в водопровод, который снабжал густонаселенную провинцию водой. Ранее вода поступала жителям провинции от водоочистительных предприятий на реке Евфрат. В ближайшем будущем жителям провинции Дамаск придется использовать бутилированную воду или брать воду из немногочисленных колодцев.

В социальных сетях распространяются сообщения о боестолкновениях между подразделениями САА и боевиками в окрестностях района Джобар города Дамаска.

Провинция Алеппо

САА готовит стратегическое наступление на террористов ИГ* в городе Дейр Хафер на востоке провинции. Успешная декабрьская военная операция САА в восточной части города Халеб позволила подготовить плацдарм для предстоящего освобождения сельских районов на востоке провинции.

В настоящее время САА, используя резервы Республиканской гвардии, сформировало мощное войсковое соединение, дислоцированное на востоке провинции Алеппо. Эти подразделения Республиканской гвардии не будут использованы для освобождения Пальмиры: их задача — обеспечить успешное наступление САА на захваченную ИГ* крепость Дейр Хафер вблизи Аль-Ракки. Как отмечает наблюдатели, САА намерена воспользоваться тем, что силы ИГ* в настоящий момент скованны наступлением турецкой армии на Аль-Баб.

Провинция Хомс

После освобождения от ИГ* деревни Шарифа, подразделения САА продолжили операцию вблизи аэродрома Т-4 и Пальмиры.

ВКС РФ, ориентируясь по данным разведки, нанесли несколько авиаударов по линии обороны ИГ. Правительственным силам удалось занять большую часть высот на вершинах холмов вблизи Тэль Шара. На данным момент известно о том, что в результате этих ударов САА, не менее 25 террористов уничтожены или ранены. На данный момент правительственные силы ожидают подкрепления, по некоторым данным — отряды элиты САА «Тигры», после чего САА планирует полностью освободить газовые месторождения Шаер. Провинция Дейр эз-Зор

Сообщается об очередном теракте ИГ*, направленном против мирного населения. Как минимум, один человек погиб в результате атаки ИГ* на автобус, заполненный людьми, следующий по трасссе Дейр эз-Зор — Ракка.

Провинция Идлиб

Сообщается о столкновениях боевиков группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

Социальные сети распространяют фотографии «мирных демонстраций» боевиков, изображающих оппозицию, выступающую против «режима Асада». Наблюдатели полагают, что главный адресат этих «свидетельств оппозиционных настроений» находятся вне Сирии.

Провинция Ракка

5 человек погибли в результате авиаудара ВВС коалиции в деревне Дебси Афнан в западном пригороде Ракки. По сообщениям в социальных сетях, погибшие — мирные жители деревни.

ИГ* продолжает использовать тактику устрашения в информационном обеспечении своей террористической деятельности: в минувшие сутки ИГ* распространило информацию о казни

16 курдов в Ракке, обвиненных в сотрудничестве с коалицией. Тела казненных захоронены в братской могиле.

Террористы ИГ* атаковали SDF**** к западу от города Ракка, пытаясь восстановить контроль на территориях в окрестностях населенного пункта Джабаар.

Ирак

Террористы ИГ* в срочном порядке эвакуировали свои семьи из четырех районов в западной части Мосула.

Иракская армия отразила нападения террористов ИГ* в районе Аль-Фалах на востоке Мосула, а также в Эр-Рутбе, к западу от Анбара. По официальным сообщениям, уничтожено 6 террористов и три транспортных средства нападавших.

Иракская армия успешно атаковала группировку ИГ,* готовившую засаду в районе Аль-Хабдаа на севере Мосула.