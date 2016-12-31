Китайский автоконцерн Dongfeng намерен разместить в России производство

Москва, 31 декабря. Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует организовать сборку 10 тысяч кроссоверов «AX7» в год в России.

По словам представителя российского дистрибьютора марки «Дунфэн мотор рус» Елены Рашевской, в настоящее время руководство компании ведет переговоры о возможности размещения производства в России и Белоруссии.

«Сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами в России и Белоруссии, они продолжатся в 2017 году», — цитирует слова Рашеской агентство RNS.

Пока речь идет о сборке лишь одной модели китайского производителя — кроссовера «AX7». Всего в России планируется выпускать 10 тысяч автомобилей марки Dongfeng в год. Все они будут продаваться на российском рынке, однако не исключена возможность продажи собранных в России кроссоверов в других странах Таможенного союза.

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