FAN-TV Лента новостей
Китайский автоконцерн Dongfeng намерен разместить в России производство
Экономика

Китайский автоконцерн Dongfeng намерен разместить в России производство

Сегодня 4:25
319

Китайский автоконцерн Dongfeng намерен разместить в России производство

Москва, 31 декабря. Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует организовать сборку 10 тысяч кроссоверов «AX7» в год в России.

По словам представителя российского дистрибьютора марки «Дунфэн мотор рус» Елены Рашевской, в настоящее время руководство компании ведет переговоры о возможности размещения производства в России и Белоруссии.

«Сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами в России и Белоруссии, они продолжатся в 2017 году», — цитирует слова Рашеской агентство RNS.

Пока речь идет о сборке лишь одной модели китайского производителя — кроссовера «AX7». Всего в России планируется выпускать 10 тысяч автомобилей марки Dongfeng в год. Все они будут продаваться на российском рынке, однако не исключена возможность продажи собранных в России кроссоверов в других странах Таможенного союза.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Сегодня 20:31
146

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Сегодня 19:30
280

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Сегодня 17:50
150

Путин как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян

Сегодня 17:25
385

Новости Новороссии: ВСУ перебросили танки к границам ДНР, Донецк и Горловка под огнем запрещенных орудий

Сегодня 17:17
721
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые: из нашей Вселенной исчезло 5% темной материи

22:23

Президент России напомнил о дружбе, честности и приближении будущего

22:19

Пять новых бюджетных автомобилей приедут в Россию в 2017 году

22:07

Плач, возмущение и увольнение: дирижер из Италии сказал детям, что Деда Мороза нет

21:50

Самолет специального летного отряда «Россия» прибыл в Вашингтон за российскими дипломатами

21:39

Сирия: турецкая армия покинула город Аль-Баб

21:31

Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии здоровья Мирзаева

21:24

Террористы ИГИЛ атакуют армию Ирака на заминированных автомобилях в Мосуле

21:17

Франция встретит Новый год во всеоружии

20:55

ИГ заставляет детей-террористов расстреливать заложников на тренировках

20:32

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

20:31

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке

20:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые: из нашей Вселенной исчезло 5% темной материи
Читать
Закрыть