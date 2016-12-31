Новогодний фейерверк в Рио будут охранять около 2 тысяч полицейских

Рио-де-Жанейро, 31 декабря. Около 2 тысяч полицейских будут задействованы в охране правопорядка на набережной Копакабана в Рио во время запуска новогоднего фейерверка.

Как сообщает газета Globo, сотрудники правоохранительных органов будут находиться в режиме наивысшей готовности в течение суток — с восьми утра 31 декабря до восьми утра 1 января.

Полицейских распределят по 30 наблюдательным точкам, часть из стражей правопорядка будет нести службу пеше, другие — на лошадях, мотоциклах и автомобилях. Также при охране общественного порядка задействуют батальон военной полиции.

Добавим, что за два часа до наступления Нового года автомобильное движение в месте проведения главных торжеств закроют.



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