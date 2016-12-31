Назван самый красивый мужчина 2016 года

Нью-Йорк, 31 декабря. Развлекательный портал TC Candler составил рейтинг самых красивых мужчин и женщин уходящего 2016 года. Так, первое место среди представителей сильной половины человечества занял известный актер из Голландии Михиль Хейсман, который знаком многим по роли Даарио Нахариса, поклонника матери драконов в популярном сериале «Игра престолов».

Вторую строчку рейтинга занял южнокорейский певец и танцор Тхэян. Замкнул тройку самых красивых мужчин швейцарский актер Александр Скарсгорд, сыгравший в таких знаменитых фильмах, как «Война против всех», «Развод в большом городе» и «Меланхолия».

Также этот список пополнили Том Харди (исполнитель роли Бейна и Безумного Макса), Хью Джекман (Росомаха), Крис Пайн (Капитан Джеймс Т. Кирк из новых фильмов о вселенной Star Trek).

А вот лидером рейтинга самых красивых женщин стала британская модель Джордан Данн. За ней следует американская актриса Лайза Соберано, сыгравшая в сериале «Сладкая любовь», замыкает тройку красавиц – южнокорейская певица и модель Нане.

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