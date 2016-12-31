FAN-TV Лента новостей
Назван самый красивый мужчина 2016 года
Весь мир

Назван самый красивый мужчина 2016 года

Сегодня 4:17
166

Назван самый красивый мужчина 2016 года

Нью-Йорк, 31 декабря. Развлекательный портал TC Candler составил рейтинг самых красивых мужчин и женщин уходящего 2016 года. Так, первое место среди представителей сильной половины человечества занял известный актер из Голландии Михиль Хейсман, который знаком многим по роли Даарио Нахариса, поклонника матери драконов в популярном сериале «Игра престолов».

Вторую строчку рейтинга занял южнокорейский певец и танцор Тхэян. Замкнул тройку самых красивых мужчин швейцарский актер Александр Скарсгорд, сыгравший в таких знаменитых фильмах, как «Война против всех», «Развод в большом городе» и «Меланхолия».

Также этот список пополнили Том Харди (исполнитель роли Бейна и Безумного Макса), Хью Джекман (Росомаха), Крис Пайн (Капитан Джеймс Т. Кирк из новых фильмов о вселенной Star Trek).

А вот лидером рейтинга самых красивых женщин стала британская модель Джордан Данн. За ней следует американская актриса Лайза Соберано, сыгравшая в сериале «Сладкая любовь», замыкает тройку красавиц – южнокорейская певица и модель Нане. 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
353

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
175

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
723

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
261

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Вчера 18:29
1462
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Американцы спели гимн России в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154

6:41

Рекорд Острова Свободы: Кубу в 2016 году увидели 4 млн туристов

6:28

«Ростов» не отказался от проведения зимних сборов в Турции

6:26

Прогноз на реальность: в 2017 году пользователи соцсетей массово удалят аккаунты

6:15

Медведев пожалел бьющуюся в «антироссийской агонии» администрацию Обамы

6:11

Ученые рассказали, чем опасно лечение стволовыми клетками

5:59

Сирия: Асад дал слово содействовать перемирию в Сирии

5:55

Не верим: доклады ФБР не убедили специалистов в причастности РФ к кибератакам

5:48

Опасные жировые отложения едва не погубили посетителей ресторана в центре Москвы

5:38

Чем насолил кашевар Обаме: повара консульства РФ выдворяют из США

5:32

Освобожденный под залог в $1,2 млн племянник Кеннеди может вернуться в тюрьму

5:24

Проезд по федеральным трассам М4 и М11 можно оплатить через «Сбербанк Онлайн»

5:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Американцы спели гимн России в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154
Читать
Закрыть