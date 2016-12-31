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Омбудсмен ДНР: Украина передала нам дончан без паспортов
Новороссия

Омбудсмен ДНР: Украина передала нам дончан без паспортов

Сегодня 4:08
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Омбудсмен ДНР: Украина передала нам дончан без паспортов

Донецк, 31 декабря. Украинская сторона не вернула документы троим освобожденным сторонникам ДНР, что противоречит достигнутым гуманитарной подгруппой в Минске договоренностям, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

По словам Морозовой, согласно достигнутым в Минске договоренностям, у каждого освобожденного украинской стороной пленного должен быть на руках акт о помиловании и удостоверяющий личность документ. Однако не у всех отпущенных Киевом сторонников ДНР оказался паспорт.

«Из тех десяти граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов», — цитирует слова Морозовой Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен подчеркнула, что это не первый случай нарушений договоренностей со стороны украинских властей. И отметила, что если Киев действительно намерен урегулировать конфликт в Донбассе, то ему нужно в точности исполнять каждый пункт Минских соглашений.

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