Омбудсмен ДНР: Украина передала нам дончан без паспортов

Донецк, 31 декабря. Украинская сторона не вернула документы троим освобожденным сторонникам ДНР, что противоречит достигнутым гуманитарной подгруппой в Минске договоренностям, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

По словам Морозовой, согласно достигнутым в Минске договоренностям, у каждого освобожденного украинской стороной пленного должен быть на руках акт о помиловании и удостоверяющий личность документ. Однако не у всех отпущенных Киевом сторонников ДНР оказался паспорт.

«Из тех десяти граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов», — цитирует слова Морозовой Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен подчеркнула, что это не первый случай нарушений договоренностей со стороны украинских властей. И отметила, что если Киев действительно намерен урегулировать конфликт в Донбассе, то ему нужно в точности исполнять каждый пункт Минских соглашений.

Выберите главное событие 2016 года!