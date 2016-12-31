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«Мегафон» заставит «молчунов» платить
Общество

«Мегафон» заставит «молчунов» платить

Сегодня 3:58
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«Мегафон» заставит «молчунов» платить

Москва, 31 декабря. «Мегафон» собирается ввести плату для абонентов, которые не пользуются предоставляемой оператором сотовой связью более трех месяцев.

По сообщениям СМИ, нововведение будет действовать практически на всех тарифах «Мегафон» за исключением линейки «Все включено».  Абонентам, которые не пользовались связью в течение трех месяцев, планируется начислять абонентскую плату в размере 5 рублей за каждые сутки.

Нововведение мобильный оператор планирует ввести уже с 13 января 2017 года.

Напомним, ранее «Мегафон» объявил, что намерен повысить тарифы на услуги в международном роуминге.

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