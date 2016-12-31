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Ученые из Сан-Франциско собираются отправить послание инопланетянам
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Ученые из Сан-Франциско собираются отправить послание инопланетянам

Сегодня 3:50
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Ученые из Сан-Франциско собираются отправить послание инопланетянам

Нью-Йорк, 31 декабря. Американские ученые из Сан-Франциско создали уникальный проект под названием METI (Messaging Extra Terrestrial Intelligence) в планах которого к концу 2018 года отправить приветственное послание на планеты Проксимы Центравра, а затем и в более отдаленные миры в сотнях и тысячах световых лет от Земли, используя при этом радио или лазерные сигналы. Об этом сообщают местные СМИ.

Исследователи на протяжении нескольких десятилетий сканировали небо, чтобы найти внеземные цивилизации, однако сделать им это не удалось. Поэтому теперь они собираются сами сказать первое слово и верят, что жители других планет услышат их. 

Первое такое приветствие ученые собираются отправить уже в конце 2018 года. Сейчас специалисты работают над созданием идеального сообщения, которое представители других цивилизаций смогут правильно интерпретировать. 

По словам исследователей, это очень сложная задача, поскольку такой сигнал должен быть четким и точно описывать земную цивилизацию. 

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Ксения Бекетова
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