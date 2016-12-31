Сирия: новогодний подарок готовит Совет Безопасности ООН

Нью-Йорк, 31 декабря. В последний день уходящего 2016 года Совет Безопасности ООН соберется, чтобы рассмотреть проект резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии.

Как стало известно СМИ, 31 декабря Совет Безопасности ООН соберется на закрытую встречу, по окончании которой, если не произойдет ничего непредвиденного, СБ ООН проголосует по проекту резолюции по Сирии.

Как сообщает постпредство РФ, совещание СБ намечено на 11:00 по нью-йоркскому времени (19:00 мск).

Выберите главное событие 2016 года!

Информационное агентство «Федеральное агенство новостей» – это портал, на котором собраны все самые свежие, актуальные и важные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области