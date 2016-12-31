FAN-TV Лента новостей
Российский рубль вырос за год на 20% по отношению к доллару
Экономика

Российский рубль вырос за год на 20% по отношению к доллару

Сегодня 3:37
66

Российский рубль вырос за год на 20% по отношению к доллару

Москва, 31 декабря. За год рубль вырос по отношению к доллару на 20%, а по отношению к евро на 25%. Об этом свидетельствуют данные последнего дня торгов на Московской бирже.

К закрытию торгов 30 декабря 2016 года доллар стоил на Московской бирже 61 рубль 27 копеек, евро торговался на отметке 64 рубля 52 копейки. Тогда как ровно год назад резервные валюты стоили 73,59 рубля и 80,43 рубля соответственно. Таким образом, за год российская валюта сумела отыграть у американского доллара 20,1% и 24,7% у евро.

Еще больший рост рубль показал по отношению к курсу 21 января 2016 года. Тогда российская валюта обновила многолетний минимум и торговалась на отметке 86 рублей за один доллар и 93 рубля 70 копеек за евро. Если сравнивать нынешний курс российской валюты с минимум начала года, рост рубля по отношению к американской и европейской резервным валютам составил 33 и 45,2% соответственно.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
309

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
164

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
689

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
251

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Вчера 18:29
1368
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Китайский автоконцерн Dongfeng намерен разместить в России производство

4:25

Новогодний фейерверк в Рио будут охранять около 2 тысяч полицейских

4:23

Назван самый красивый мужчина 2016 года

4:17

Омбудсмен ДНР: Украина передала нам дончан без паспортов

4:08

«Мегафон» заставит «молчунов» платить

3:58

Ученые из Сан-Франциско собираются отправить послание инопланетянам

3:50

Сирия: новогодний подарок готовит Совет Безопасности ООН

3:45

Российский рубль вырос за год на 20% по отношению к доллару

3:37

Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии

3:24

Особо опасен: за «хакерские атаки» России США выслали повара консульства

3:23

Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги

3:17

Неувязочка: подозреваемый в совершении теракта в Берлине не умеет водить

3:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Китайский автоконцерн Dongfeng намерен разместить в России производство
Читать
Закрыть