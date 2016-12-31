Российский рубль вырос за год на 20% по отношению к доллару

Москва, 31 декабря. За год рубль вырос по отношению к доллару на 20%, а по отношению к евро на 25%. Об этом свидетельствуют данные последнего дня торгов на Московской бирже.

К закрытию торгов 30 декабря 2016 года доллар стоил на Московской бирже 61 рубль 27 копеек, евро торговался на отметке 64 рубля 52 копейки. Тогда как ровно год назад резервные валюты стоили 73,59 рубля и 80,43 рубля соответственно. Таким образом, за год российская валюта сумела отыграть у американского доллара 20,1% и 24,7% у евро.

Еще больший рост рубль показал по отношению к курсу 21 января 2016 года. Тогда российская валюта обновила многолетний минимум и торговалась на отметке 86 рублей за один доллар и 93 рубля 70 копеек за евро. Если сравнивать нынешний курс российской валюты с минимум начала года, рост рубля по отношению к американской и европейской резервным валютам составил 33 и 45,2% соответственно.

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