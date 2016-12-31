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Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии
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Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии

Сегодня 3:24
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Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии

Берлин, 31 декабря. Обращаясь ко всем жителям Германии с новогодними поздравлениями, канцлер Ангела Меркель расскажет о борьбе с терроризмом, которую будет вести правительство. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства страны. 

В своем новогоднем послании, которое будет транслироваться по всем местным телеканалам в последние минуты уходящего года, канцлер Германии Ангела Меркель сообщит о том, что 2016 год был «годом тяжелых испытаний», среди которых самым серьезным стал экстремистский исламский терроризм. При этом политик также заявит, что она «уверена за Германию».

«Особенно горько и страшно, когда теракты совершаются людьми, которые утверждают, что ищут защиты у нашей страны», — отметила политик.

Помимо этого Меркель не забудет рассказать о предстоящих в 2017 году выборах в бундестаг, тему социальной рыночной экономики, а также темы рынка труда, дигитализации и демократии.

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Ксения Бекетова
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