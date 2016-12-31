Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги

Рио-де-Жанейро, 31 декабря. Посол Греции в Бразилии погиб от рук нанятых его супругой убийц. Такую версию озвучил на пресс-конференции ведущий дело следователь Эваристо Понтес Магальяис.

По версии следствия, Франсуаза Амиридис заплатила племяннику своего предполагаемого любовника Эдуарду Морейре ди Меллу 80 тысяч бразильских реалов (24,6 тысяч долларов США), чтобы тот помог убить ее супруга. В убийстве также участвовал любовник Амиридис сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейра Филью.

Эваристо Понтес Магальяис отметил, что эти данные на допросе подтвердил Эдуарду Морейра ди Меллу. Его дядя также не стал отрицать убийство посла, но заявил, что действовал в рамках самообороны, так как узнавший об интрижке супруги 59-летний посол набросился на своего 29-летнего соперника с кулаками. Франсуаза Амиридис также отрицает вину в организации убийства. По ее словам, Амиридис узнала о гибели мужа лишь через день, когда обнаружила пятна крови на диване.

В настоящее время все три фигуранта дела взяты под стражу. Под арестом они останутся как минимум на 30 дней.

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