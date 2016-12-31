FAN-TV Лента новостей
Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги
Происшествия

Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги

Сегодня 3:17
53

Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги

Рио-де-Жанейро, 31 декабря. Посол Греции в Бразилии погиб от рук нанятых его супругой убийц. Такую версию озвучил на пресс-конференции ведущий дело следователь Эваристо Понтес Магальяис.

По версии следствия, Франсуаза Амиридис заплатила племяннику своего предполагаемого любовника Эдуарду Морейре ди Меллу 80 тысяч бразильских реалов (24,6 тысяч долларов США), чтобы тот помог убить ее супруга. В убийстве также участвовал любовник Амиридис сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейра Филью.

Эваристо Понтес Магальяис отметил, что эти данные на допросе подтвердил Эдуарду Морейра ди Меллу. Его дядя также не стал отрицать убийство посла, но заявил, что действовал в рамках самообороны, так как узнавший об интрижке супруги 59-летний посол набросился на своего 29-летнего соперника с кулаками. Франсуаза Амиридис также отрицает вину в организации убийства. По ее словам, Амиридис узнала о гибели мужа лишь через день, когда обнаружила пятна крови на диване.

В настоящее время все три фигуранта дела взяты под стражу. Под арестом они останутся как минимум на 30 дней.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
301

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
160

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
673

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
246

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Вчера 18:29
1333
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии

3:24

Особо опасен: за «хакерские атаки» России США выслали повара консульства

3:23

Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги

3:17

Неувязочка: подозреваемый в совершении теракта в Берлине не умеет водить

3:00

Десятки человек пострадали во время давки на музыкальном фестивале в Австралии

2:59

Volkswagen набирает разработчиков компьютерных игр для создания автопилота

2:54

Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»

2:50

Птичий грипп поразил гусей и индеек на Юге России

2:37

Московское метро впервые в истории перейдет на круглосуточный режим работы

2:36

Вспышка чумы зафиксирована на Мадагаскаре: туристов просят воздержаться от поездок 

2:36

Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии

2:17

Трамп: Россия обыгрывает CNN и NBC как дураков

2:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии
Читать
Закрыть