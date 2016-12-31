Особо опасен: за «хакерские атаки» России США выслали повара консульства

Вашингтон, 31 декабря. Повар Генерального консульства России в Сан-Франциско оказался в числе лиц, которых коснулись новые ограничительные меры Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Среди высылаемых профессиональный повар из Ярославля, чье кулинарное мастерство по достоинству оценили многочисленные гости консульства, - цитирует ТАСС генерального консула Сергея Петрова.

Консул уточнил, что высылке подверглась примерно одна десятая часть от общего штата сотрудников. К сожалению, людям придется встречать Новый год в полете, без игрушек и елки, — резюмировал дипломат.

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