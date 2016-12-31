Десятки человек пострадали во время давки на музыкальном фестивале в Австралии

Сидней, 31 декабря. Порядка 60 человек пострадали в результате сильной давки, произошедшей на музыкальном фестивале Falls Festival в городе Лорне, что в Австралии. При этом сообщается, что 19 человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщает местная газета The Age.

Сообщается, что 13 женщин и шесть мужчин были экстренно госпитализированы в местные больницы. Врачи зафиксировали у них тяжелые повреждения, среди которых травмы позвоночника, головы и лица. Чуть позже четверо из них было решено отпустить домой.

Как в свою очередь рассказали организаторы музыкального фестиваля Falls Festival, давка произошла после того, как на сцену вышла группа DMA, а в этот момент некоторые зрители пытались перебраться к другой сцене, где начинался концерт группы London Grammar.

Также на данный момент известно, что разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для того, чтобы получить подробную информацию, поскольку не могли связаться с детьми. Сообщается, что ответ они пока не получили.