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Volkswagen набирает разработчиков компьютерных игр для создания автопилота
Технологии

Volkswagen набирает разработчиков компьютерных игр для создания автопилота

Сегодня 2:54
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Volkswagen набирает разработчиков компьютерных игр для создания автопилота

Берлин, 31 декабря. Автоконцерн Volkswagen намерен нанять программистов для создания программного обеспечения для автопилота.

Volkswagen собирается потратить 3,5 млн евро инвестиций на создание рабочих мест для программистов, работающих над созданием ПО для автопилота. Предполагается, что для этого немецкий автоконцерн может привлечь занятых в индустрии видеоигр специалистов. Большинство из вновь нанятых программистов будут размещены в офисе компании в Вольфсбурге. Кроме того работающие над созданием автопилота специалисты смогут обосноваться в расположенных в Мюнхене и Берлине лабораториях.

Также сообщается, что руководство Volkswagen собирается сократить до 2025 года более 30 тысяч рабочих, из которых 23 тысячи трудятся на расположенных в Германии предприятиях автоконцерна. В то же время автопроизводитель намерен создать более девяти тысяч рабочих мест в сфере строительства электрокаров.

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Алексей Громов
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