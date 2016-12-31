Неувязочка: подозреваемый в совершении теракта в Берлине не умеет водить

Берлин, 31 декабря. Пакистанец Навед Б., ошибочно задержанный по подозрению в совершении террористического акта в Берлине, не умеет водить автомобиль, и даже не способен его завести. Об этом сообщила газета Guardian.

Навед Б. рассказал, что не умеет управлять автомобилем, о чем заявил в ходе допроса. Пакистанец отмечает, что немецкие полицейские могли не понимать суть его ответов. Дело в том, что приглашенный переводчик владеет панджаби и урду, в то время как Навед общается на белуджском.

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