Московское метро впервые в истории перейдет на круглосуточный режим работы

Москва, 31 декабря. Столичный метрополитен только в новогодние дни впервые в своей истории будет возить пассажиров в круглосуточном режиме.

В ночь на 1 января в Московском метро поезда будут курсировать с максимальным интервалом в 10 минут. Для пассажиров, которые окажутся в подземке в канун Нового года, будет звучать прямая радиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина.

Также в Новогоднюю ночь продолжат работу Центральное московское кольцо (МЦК), интервал движения поездов на котором составит 12 минут, и более 150 маршрутов наземного транспорта.

Напомним, накануне мэр Москвы провел технический запуск участка «Деловой центр - Раменка» Калининско-Солнцевской столичного метрополитена.

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