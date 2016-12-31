Вспышка чумы зафиксирована на Мадагаскаре: туристов просят воздержаться от поездок 

Москва, 31 декабря. Представители Роспотребнадзора просят всех туристов по возможности отказаться от поездки на Мадагаскар, поскольку там была зафиксирована вспышка чумы. Об этом в субботу, 31 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что во Всемирную организацию здравоохранения поступила информация от Минздрава Мадагаскара о том, что у них в стране в нескольких районах, расположенных на южной стороне острова, на сегодняшний день от бубонной чумы скончался уже 31 человек, при этом еще порядка 300-600 человек заражены.

Сообщается, что вспышка этого опасного заболевания произошла, скорее всего, из-за активной миграции диких грызунов в связи с лесными пожарами.

В свою очередь представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека просят всех туристов учитывать данную информацию при планировании поездок.

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