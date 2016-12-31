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Птичий грипп поразил гусей и индеек на Юге России
Россия

Птичий грипп поразил гусей и индеек на Юге России

Сегодня 2:37
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Птичий грипп поразил гусей и индеек на Юге России

Москва, 31 декабря. Россельхознадзор зафиксировал вспышку птичьего гриппа у гусей и индеек в Краснодарском крае и Ростовской области.

Россельхознадзор уточняет, что ген вируса был выявлен краевой ветеринарной лабораторией в пробах патологического материала.

Также сообщается, что хутор, на территории которого выявлены случаи заболевания птичьим гриппом, взят под контроль сотрудниками государственной ветеринарной службы.

В Россельхознадзоре предупреждали о грядущей опасности еще осенью 2016 года, — отмечают «Известия».

Федеральное агентство новостей предлагает читателям высказать свое мнение о том, какое событие стало самым ярким в уходящем году.

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Сергей Свазовский
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