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Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»
Россия

Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»

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Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»

Москва, 31 декабря. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, признался, что от Путина не укрылась  «максимальная концентрация» подчиненного во время выступления непосредственного руководителя, озвучивавшего послание  к Федеральному собранию.

Как рассказал Дмитрий Песков, уже через два часа после злосчастных прикрытых глаз «для суперконцетрации» во имя лучшего усвоения слов президента, Путин позвонил ему и поинтересовался, как, по мнению пресс-секретаря,  прозвучали «вот эти моменты, акценты, как вы считаете?». 

А когда Песков попытался ответить, казалось, неубиенной фразой «Прямо в цель!», Путин задал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?». И тихим голосом добавил «Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич»

Состояние в этот момент было «суицидальное», признался Песков в телешоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама». 

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Алексей Громов
#путин #песков
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