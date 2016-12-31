Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»

Москва, 31 декабря. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, признался, что от Путина не укрылась «максимальная концентрация» подчиненного во время выступления непосредственного руководителя, озвучивавшего послание к Федеральному собранию.

Как рассказал Дмитрий Песков, уже через два часа после злосчастных прикрытых глаз «для суперконцетрации» во имя лучшего усвоения слов президента, Путин позвонил ему и поинтересовался, как, по мнению пресс-секретаря, прозвучали «вот эти моменты, акценты, как вы считаете?».

А когда Песков попытался ответить, казалось, неубиенной фразой «Прямо в цель!», Путин задал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?». И тихим голосом добавил «Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич»

Состояние в этот момент было «суицидальное», признался Песков в телешоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».

Выберите главное событие 2016 года!

Информационное агентство «Федеральное агенство новостей» – это портал, на котором собраны все самые свежие, актуальные и важные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области