Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии

Нью-Йорк, 31 декабря. Пентагон уверен, что в Сирии соблюдается объявленный на этой неделе режим прекращения огня. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал пресс-секретарь военного ведомства США Питер Кук.

Кук признал, что перемирие в Сирии соблюдается и заявил, что оно должно прекратить страдания сирийского народа.

«Мы считаем, что это хорошо для сирийского народа, с точки зрения прекращения их страданий, и, возможно, это шанс прекратить гражданскую войну в стране», — сказал Кук.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что режим прекращения огня не повлияет на борьбу США с террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ). По словам Кука, лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади все еще жив, кроме того ИГ продолжает сохранять присутствие на востоке Сирии.

Выберите главное событие 2016 года!