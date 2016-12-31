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Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии
Новости Сирии

Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии

Сегодня 2:17
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Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии

Нью-Йорк, 31 декабря. Пентагон уверен, что в Сирии соблюдается объявленный на этой неделе режим прекращения огня. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал пресс-секретарь военного ведомства США Питер Кук.

Кук признал, что перемирие в Сирии соблюдается и заявил, что оно должно прекратить страдания сирийского народа.

«Мы считаем, что это хорошо для сирийского народа, с точки зрения прекращения их страданий, и, возможно, это шанс прекратить гражданскую войну в стране», — сказал Кук.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что режим прекращения огня не повлияет на борьбу США с террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ). По словам Кука, лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади все еще жив, кроме того ИГ продолжает сохранять присутствие на востоке Сирии.

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Алексей Громов
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