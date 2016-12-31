Трамп: Россия обыгрывает CNN и NBC, как дураков

Вашингтон, 31 декабря. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп высмеял телеканалы CNN и NBC News за то, как они освещают санкции США в отношении РФ. Сообщение на эту тему будущий хозяин Белого дома опубликовал в Twitter.

Завление Трампа стало реакцией на опасения упомянутых телеканалов о том, не обыгрывает ли его (Трампа) Россия. По словам республиканца, россияне переигрывают оба телеканала «как дураков».

Он обвинил CNN и NBC в полной некомпетентности. А вот канал FoxNews заслужил позитивную оценку будущего президента США.

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