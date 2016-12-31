Во Франции совершено вооруженное нападение на консула Туниса

Париж, 31 декабря. Громкое ЧП произошло в пятницу, 30 декабря во французском городе Тулуза. Там, 34-летний гражданин Туниса с оружием в руках совершил нападение на консула Туниса. Об этом сообщает местная радиостанция Europe 1.

На данный момент уже известны некоторые подробности этого инцидента. Как выяснилось, молодой мужчина в пятницу пришел в офис консула, чтобы попасть к нему на прием для оказания помощи в вопросе воссоединения своей семьи. Уже войдя в кабинет чиновника, мужчина неожиданно стал ломать предметы, а после этого достал оружие и стал угрожать консулу.

На шум почти сразу прибыли охранники и задержали нападавшего. Отмечается, что оружие было заряжено.

В настоящее время правоохранительные органы французской Тулузы уже возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. Сообщается, что ранее злоумышленник не попадался в поле зрения полиции.

«Его действия не квалифицируются как теракт. Это скорее личное дело», — говорится в сообщении французской прокуратуры.

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