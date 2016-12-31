Шойгу пожелал военным мирного неба и пообещал новые успехи

Москва, 31 декабря. Министр обороны поздравил всех военнослужащих России с наступающим Новым годом и пообещал новые достижения российской армии.

Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении, адресованном российским военным, поблагодарил всех за службу и боевую мощь вооруженных сил, а также пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба.

Министр обороны особо поблагодарил тех, кто в эти дни несет боевую службу вдали от дома и заявил, что уверен: они с честью выполнят свой воинский долг и невредимыми вернутся домой.

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