Ученые рассказали, чем морепродукты полезны для женщин

Нью-Йорк, 31 декабря. На протяжении 18 лет ученые проводили множество различных исследований, которые позволили узнать, какое влияние на женский организм оказывают рыба и морепродукты. Оказывается, как выяснили специалисты, употребление в пищу этих продуктов поможет предотвратить раннюю потерю слуха у представительниц прекрасной половины человечества. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Добровольцами в этих экспериментах стали порядка 65 тысяч женщин. Каждая из них два раза в неделю употребляла в пищу рыбу разных сортов. Полученные после этого результаты приятно удивили ученых – после употребления в пищу рыбы риск потери слуха у испытуемых снизился на целых 20%. При этом известно, что за время исследований проблемы со слухом появились только у 1,5 тысяч участников.

Ученые объясняют это тем, что белок и полинасыщенные жиры оказывают положительное влияние на активную работу мозга, а фосфор укрепляет нервную систему. Помимо рыбы на женский слух оказывают влияние морепродукты. По этой причине диетологи советуют включать рыбу и рыбные продукты в меню.