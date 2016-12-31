Песков рассказал, какой вопрос Путина поставил его в тупик

Москва, 31 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вопросе Владимира Путина, на который он не смог ответить.

Оказалось, что после выступления перед федеральным собранием Путин позвонил своему пресс-секретарю, и поинтересовался мнением о своем обращении.

Песков сказал, что выступление ему очень понравилось, назвав его «великолепным». Тогда Владимир Путин спросил, откуда Песков знает, если он уснул в ходе выступления? На это Песков, пойманный «с поличным», ответить не смог.

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