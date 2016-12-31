FAN-TV Лента новостей
Песков рассказал, какой вопрос Путина поставил его в тупик
Общество

Песков рассказал, какой вопрос Путина поставил его в тупик

Сегодня 1:58
78

Песков рассказал, какой вопрос Путина поставил его в тупик

Москва, 31 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вопросе Владимира Путина, на который он не смог ответить.

Оказалось, что после выступления перед федеральным собранием Путин позвонил своему пресс-секретарю, и поинтересовался мнением о своем обращении.

Песков сказал, что выступление ему очень понравилось, назвав его «великолепным». Тогда Владимир Путин спросил, откуда Песков знает, если он уснул в ходе выступления? На это Песков, пойманный «с поличным», ответить не смог.

Федеральное агентство новостей спрашивает у читателей: какое событие уходящего года было самым ярким?

комментарии
Сергей Свазовский
#владимир путин #дмитрий песков
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
294

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
156

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
666

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
243

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Вчера 18:29
1324
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Неувязочка: подозреваемый в совершении теракта в Берлине не умеет водить

3:00

Десятки человек пострадали во время давки на музыкальном фестивале в Австралии

2:59

Volkswagen набирает разработчиков компьютерных игр для создания автопилота

2:54

Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»

2:50

Птичий грипп поразил гусей и индеек на Юге России

2:37

Московское метро впервые в истории перейдет на круглосуточный режим работы

2:36

Вспышка чумы зафиксирована на Мадагаскаре: туристов просят воздержаться от поездок 

2:36

Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии

2:17

Трамп: Россия обыгрывает CNN и NBC как дураков

2:17

Во Франции совершено вооруженное нападение на консула Туниса

2:12

Шойгу пожелал военным мирного неба и пообещал новые успехи

2:06

Песков рассказал, какой вопрос Путина поставил его в тупик

1:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Неувязочка: подозреваемый в совершении теракта в Берлине не умеет водить
Читать
Закрыть