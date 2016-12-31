Не угомонятся: Конгресс собрался обсуждать очередные санкции против России

31 Декабря 2016 01:43 40

Вашингтон, 31 декабря. Конгресс США готовится к рассмотрению очередных ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом рассказал сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин в эфире телеканала Bloomberg.

Сенатор планирует представить два проекта законов, направленных против России. Первый направлен на выяснение «глубины атаки» России и методам противостояния этой «атаке».

Второй проект предполагает принятие очередных санкций против РФ. Необходимость их приятия Кардин связал с кибератаками, Крымом и тем, «что Россия делает в Европе и Сирии».

Сенатор надеется, что инициативу поддержат обе партии законодательного органа США.

Федеральное агентство вспоминает ключевые события уходящего года и просит читателей определить самое важное среди них.