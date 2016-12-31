up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Не угомонятся: Конгресс собрался обсуждать очередные санкции против России

31 Декабря 2016 01:43
40Просмотры

Не угомонятся: Конгресс собрался обсуждать очередные санкции против России

Вашингтон, 31 декабря. Конгресс США готовится к рассмотрению очередных ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом рассказал сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин в эфире телеканала Bloomberg.

Сенатор планирует представить два проекта законов, направленных против России. Первый направлен на выяснение «глубины атаки» России и методам противостояния этой «атаке».

Второй проект предполагает принятие очередных санкций против РФ. Необходимость их приятия Кардин связал с кибератаками, Крымом и тем, «что Россия делает в Европе и Сирии».

Сенатор надеется, что инициативу поддержат обе партии законодательного органа США.

Федеральное агентство вспоминает ключевые события уходящего года и просит читателей определить самое важное среди них.

Сергей Свазовский

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС