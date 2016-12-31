Спасатели сумели спасти 17 человек из горящего здания в Москве

Москва, 31 декабря. На пульт спасательной службы в пятницу вечером, около 23.04 поступило сообщение о сильном пожаре в одной из квартир в 14-этажном жилом доме на Чертановской улице, что на юге российской столицы. Об этом изданию Газета.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве и Московской области.

В ведомстве рассказали, что пожар вспыхнул в квартире, расположенной на 11 этаже многоэтажного жилого дома, который находится на Чертановской улице, дом 5, к. 1.

Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников спасательной службы, из здания были спасены 17 человек, среди которых трое детей.

Сообщается, что общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов и проливку помещения. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Также уточняется информация о пострадавших.

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