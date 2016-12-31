Путин сделал мастерский ход в отношении США — Foreign Policy

31 Декабря 2016 01:24 53

Вашингтон, 31 декабря. Отказ Владимира Путина от высылки американских дипломатов в ответ на аналогичные меры США является мастерским ходом. Такое мнение выразил авторитетный американский журнал Foreign Policy.

Более того, издание называет такой шаг российского президента триумфальным. Foreign Policy не исключает, что ограничительные меры, предпринятые США против российских дипломатов в одностороннем порядке, будут пересмотрены новым хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Федеральное агентство новостей подводит черту под событиями 2016 года и спрашивает у читателей: какое из них Вы считаете самым ярким?