Ученые рассказали, что будет с человечеством в 3000 году

Нью-Йорк, 31 декабря. Группа американских ученых во главе с Розалинд Мак-Найт провела ряд различных исследований, которые позволили узнать, какой будет жизнь в 3000 году. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, по словам исследователей, к 3000 году жители нашей планеты уже окончательно освоят космос, и путешествовать туда можно будет без каких-либо проблем. Также к этому времени жители Земли станут выше ростом, чем сейчас, а часть городов, в результате сдвига северного и южного полюсов, окажутся под водой.

Но это еще не все, что ждет человечество в ближайшем будущем. С наступлением на планете 3000 года люди смогут, наконец, встретиться с инопланетянами, а также можно будет запросто связываться с другими измерениями. Помимо всего этого, как рассказала Мак-Найт, к 3000 году на Земле будут созданы специальные лаборатории, в которых люди смогут преодолевать временное пространство.

А вот многие ученые в будущем будут обучать людей устанавливать контакт между измерениями. Кроме того человечество научится пользоваться энергией из внутренних центров, благодаря чему можно будет передвигаться из одной точки планеты в другую с помощью силы разума.

А в целом, Розалинд Мак-Найт отметила, что 3000 год будет крайне интересным.

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