Самолет потерпел крушение в штате Вашингтон

Вашингтон, 31 декабря. Одномоторный самолет Сessna потерпел крушение на северо-западе штата Вашингтон. Все четыре пассажира, находившиеся на борту судна, погибли. О происшествии сообщило агентство Associated Press.

По информации агентства, в четверг связь с самолетом была утрачена. Однако найти остатки лайнера спасательным службам удалось лишь накануне.

Самолет потерпел крушение в лесах. Выживших нет, — сообщает Associated Press.

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