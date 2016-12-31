FAN-TV Лента новостей
Самолет потерпел крушение в штате Вашингтон
Весь мир

Самолет потерпел крушение в штате Вашингтон

Сегодня 1:15
56

Самолет потерпел крушение в штате Вашингтон

Вашингтон, 31 декабря. Одномоторный самолет Сessna потерпел крушение на северо-западе штата Вашингтон. Все четыре пассажира, находившиеся на борту судна, погибли. О происшествии сообщило агентство Associated Press.

По информации агентства, в четверг связь с самолетом была утрачена. Однако найти остатки лайнера спасательным службам удалось лишь накануне.

Самолет потерпел крушение в лесах. Выживших нет, — сообщает Associated Press.

Федеральное агентство новостей спрашивает у читателей: какое событие в 2016 году стало самым ярким?

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
247

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
143

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
626

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
234

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Вчера 18:29
1218
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Самолет потерпел крушение в штате Вашингтон

1:15

Самолет Канары-Варшава экстренно приземлился в Праге из-за угрозы взрыва

0:56

Сирия показала, что европейцы здесь — на мели, считают эксперты

0:50

Стало известно имя победителя пятого сезона шоу «Голос»

0:47

Соцсети против СМИ: вы не заметили победу Кочергина на Всемирной олимпиаде по физике

0:41

Фигуристку Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи

0:31

Пользователям Facebook будут сканировать сетчатку глаза

0:20

Жена посла Греции в Бразилии призналась в причастности к его убийству

0:02

Шойгу приоткрыл тайну суперкомпьютера на службе МО

0:00

Путин отправил холодную войну в историю, считают британские эксперты

23:55

Сирия: курды начали штурм города Махмудли севернее Ракки

23:46

Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром

23:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Самолет Канары-Варшава экстренно приземлился в Праге из-за угрозы взрыва
Читать
Закрыть