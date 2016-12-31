Стало известно имя победителя пятого сезона шоу «Голос»

Москва, 31 декабря. В пятницу в прямом эфире Первого канала был показан последний финальный выпуск пятого сезона популярного музыкального шоу «Голос». Имя победителя шокировало всех поклонников, поскольку все они ставили на Панайотова, а в итоге он оказался вторым.

К удивлению многих победу в шоу «Голос» по итогам зрительского смс-голосования одержала 20-летняя Дарья Антонюк. За нее свои голоса отдали 53,7% телезрителей. Известно, что за первое место вместе с ней борьбу вели Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

Песней, с которой выступала в финале Дарья, стал романс, написанный Борисом Фоминым и Константином Подревским «Дорогой длинною». Девушка получила статуэтку шоу и сертификат на 1 млн рублей на съемку музыкального клипа.

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