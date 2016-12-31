Соцсети против СМИ: вы не заметили победу Кочергина на Всемирной олимпиаде по физике

Москва, 31 декабря. Пользователи социальных сетей запустили флешмоб в поддержку московского десятиклассника Ильи Кочергина, ставшего победителем Международной олимпиады по физике.

Большинство популярных СМИ, к сожалению, не уделило этому событию должного внимания. Многие россияне посчитали такое отношение несправедливым, и решили поддержать Илью флешмобом.

Следует отметить, что на олимпиаде в Цюрихе Илье Кочергину противостояли сверстники из 90 стран. Участником было предложено решить две экспериментальные и три теоретические задачи. Наш соотечественник оказался лучшим.

Федеральное агентство новостей прощается с 2016 годом, и просит читателей выбрать его самое яркое событие.