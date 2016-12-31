Фигуристку Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи

Милан, 31 декабря. ‍Олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады в Сочи 2014 года из-за нарушения анти-допинговых правил. Такой информацией располагает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Газета утверждает, что Сотникова упоминается среди спортсменок, пробы которых вскрывались неизвестными лицами. Или же имели место попытки такого вскрытия.

В то же время, La Gazzetta dello Sport утверждает, что Сотниковой нет в числе фигуристок с положительными допинг-пробами.

Информация итальянского издания пока не нашла официального подтверждения.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям высказать свою позицию о том, какое событие было самым ярким в 2016 году.