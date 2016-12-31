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Сирия показала, что европейцы здесь — на мели, считают эксперты
Новости Сирии

Сирия показала, что европейцы здесь — на мели, считают эксперты

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Сирия показала, что европейцы здесь - на мели, считают эксперты

Париж, 31 декабря.  Кристоф Айяд считает, что в Сирии европейцы оказались на мели, а Россия — на коне, и утверждает, что не удел на всем Ближнем Востоке оказались еще и арабы. 

Свой вывод автор французской Le Monde основывает, в том числе, и на таком аргументе:  Иран  — важнейший партнер Сирии на Ближнем Востоке, «на данный момент — великая держава, только мусульманская, а не арабская». При этом Иран в трехсторонних переговорах в Москве участвовал, а о том, чтобы пригласить к переговорам такого регионального игрока, как Саудовская Аравия, как считает Кристоф Айяд, речь даже не шла: «Даже не стоял вопрос о том, чтобы пригласить за стол переговоров Саудовскую Аравию».

Интересно, что по мнению Айяда, мощная и умелая игра России на Ближнем Востоке проявилась еще и в том, что Путин сумел  привлечь на свою сторону Турцию, предложив Эрдогану то, что не смогли дать Анкаре ни Запад, ни НАТО, и при этом Москва получила то, что было нужно ей.  

 

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Алексей Громов
#путин #сирия #турция #иран #айяд
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