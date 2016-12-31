Пользователям Facebook будут сканировать сетчатку глаза

Нью-Йорк, 31 декабря. В самом ближайшем будущем разработчики популярной социальной сети Facebook установят сверхтехнологичную систему входа для всех пользователей. Так, для того, чтобы войти в свой аккаунт, пользователям будут сканировать сетчатку глаза. Об этом в пятницу рассказали руководители Facebook.

Чтобы запустить новую технологию, разработчики сейчас работают над созданием революционного программного обеспечения.

Когда данная технология будет введена, каждый пользователь соцсети должен будет приобретать специальный девайс, который будет считывать информацию с сетчатки глаза. По информации разработчиков, одним из таких девайсов станут очки виртуальной реальности Oculus VR.