FAN-TV Лента новостей
Пользователям Facebook будут сканировать сетчатку глаза
Весь мир

Пользователям Facebook будут сканировать сетчатку глаза

Сегодня 0:20
100

Пользователям Facebook будут сканировать сетчатку глаза

Нью-Йорк, 31 декабря. В самом ближайшем будущем разработчики популярной социальной сети Facebook установят сверхтехнологичную систему входа для всех пользователей. Так, для того, чтобы войти в свой аккаунт, пользователям будут сканировать сетчатку глаза. Об этом в пятницу рассказали руководители Facebook.

Чтобы запустить новую технологию, разработчики сейчас работают над созданием революционного программного обеспечения. 

Когда данная технология будет введена, каждый пользователь соцсети должен будет приобретать специальный девайс, который будет считывать информацию с сетчатки глаза. По информации разработчиков, одним из таких девайсов станут очки виртуальной реальности Oculus VR.

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
296

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
158

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
669

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
246

Эксперт: «Россия – единственная страна, которая распахнула для украинцев свои двери, чтобы у нас граждане не умирали с голоду»

Вчера 18:29
1330
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии

3:24

Особо опасен: за «хакерские атаки» России США выслали повара консульства

3:23

Убийство греческого посла в Бразилии мог совершить любовник его супруги

3:17

Неувязочка: подозреваемый в совершении теракта в Берлине не умеет водить

3:00

Десятки человек пострадали во время давки на музыкальном фестивале в Австралии

2:59

Volkswagen набирает разработчиков компьютерных игр для создания автопилота

2:54

Песков признался, что к середине выступления президента он уже был в состоянии «максимальной концентрации»

2:50

Птичий грипп поразил гусей и индеек на Юге России

2:37

Московское метро впервые в истории перейдет на круглосуточный режим работы

2:36

Вспышка чумы зафиксирована на Мадагаскаре: туристов просят воздержаться от поездок 

2:36

Представитель Пентагона не стал отрицать сохранение перемирия в Сирии

2:17

Трамп: Россия обыгрывает CNN и NBC как дураков

2:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно содержание новогоднего обращения Меркель к жителям Германии
Читать
Закрыть