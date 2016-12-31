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Жена посла Греции в Бразилии призналась в причастности к его убийству
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Жена посла Греции в Бразилии призналась в причастности к его убийству

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Жена посла Греции в Бразилии призналась в причастности к его убийств

Рио-де-Жанейро, 31 декабря. Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса призналась, что была соучастницей убийства своего мужа. Об этом сообщил канал «Глобу».

Мотив злоумышленницы также известен. Франсуаза Амиридис состояла в любовных отношениях с военным полицейским столицы Бразилии. Он уже дал признательные показания в деле об убийстве.

Полиция Рио-де-Жанейро обратилась в суд с ходатайством о выдаче супруги дипломата и еще трех лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления по мнению следствия. В квартире, где семья посла праздновала рождественские праздники, найдены следы крови, — информирует «Глобу».

Обгоревший труп погибшего дипломата был найден накануне в арендованном им автомобиле. Экспертиза уже подтвердила принадлежность останков Кириакосу Амиридису.

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