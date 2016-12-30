Путин отправил холодную войну в историю, считают британские эксперты

Лондон, 30 декабря. Решение президента РФ Владимира Путина не высылать из страны американских дипломатов в ответ на демарш Вашингтона фактически может отправить холодную войну в историю. Такое мнение высказал известный британский публицист и эксперт по вопросам российской проблематики Мэри Дежевски.

В эфире телеканала Sky News Дежевски предположила, что происходящее сегодня является не началом новой, а цветением старой холодной войны.

«Я была очень удивлена, что он отказался отвечать на высылку из Вашингтона (российских дипломатов) по классической для таких случаев схеме «око за око». Однако президент Путин на деле поступил гораздо мудрее», — сообщила публицист.

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Напомним, ранее в пятницу Путин сообщил, что власти страны расценивают введение новых санкций против Москвы администрацией США как провокационный шаг, однако они не будут в ответ высылать американских дипломатов из России.

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