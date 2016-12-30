Сирия: курды начали штурм города Махмудли севернее Ракки

Дамаск, 30 декабря. Сирийские демократические силы (СДС), сформированные преимущественно из числа курдов, штурмуют город Махмудли, расположенный севернее города Рака в Сирии.

К настоящему времени город контролируется силами запрещенного в России формирования «Исламское государство».

Штурм Махмудли начат в рамках операции СДС «Гнев Евфрата», цель которого — освободить Раку. Этот город террористы «Исламского государства» считают своей «столицей».

Бой начался в пятницу утром. В результате противостояния уже погибли десять членов ИГИЛ.

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