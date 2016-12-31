Шойгу приоткрыл тайну суперкомпьютера на службе МО

Москва, 30 декабря. Накануне наступающего Нового года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, на что рассчитывает руководство страны и Генштаб МО, применяя современные технологии.

Как следует из слов главы оборонного ведомства РФ, производительность суперкомпьютера НЦУО РФ (Национального центра управления обороной) может быть увеличена более чем на половину.

В интервью к фильму «Равнение на центр», Шойгу намекнул, что отечественный суперкомпьютер — это «открытая архитектура», которую можно наращивать, увеличивать, расширять, углублять». И признал, что запас суперкомпьютера НЦУО РФ — колоссальный: «до половины еще не дошли».

Сергей Шойгу не стал скрывать, что интеллектуальная машина на службе МО может прогнозировать развитие вооруженных конфликтов.

Стоит отметить, что министр обороны РФ посчитал важным привести пример возможностей супермашины, сославшись на трагический опыт Югославиии и факты подготовки НАТО к операции по разрушению страны. «Если завтра... машина нам скажет — «Друзья мои, ситуация очень похожа с вероятностью 90% на то, что было тогда по Сербии», — надо принимать меры», — отметил Шойгу.