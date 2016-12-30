Сирия: Лавров и Чавушоглу обсудили участие оппозиции в переговорах в Астане

Москва, 30 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встречи в Астане, где будут обсуждаться варианты решения сирийского кризиса.

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, стороны обсуждали вопросы урегулирования сирийской проблемы. В частности, министры согласились, насколько важно соблюдение всеми группировками, относящими себя к «умеренной» оппозиции, режима перемирия.

При этом стороны обратили внимание на то, что оппозиционные силы должны проявить конструктивный подход к подготовке встречи в Астане.

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Отметим, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы видеть представителей Саудовской Аравии и Катара в Астане. При этом он подчеркнул, что Турция откажется от участия во встрече, если там будут присутствовать представители группировок, связанных с сирийскими курдами.

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