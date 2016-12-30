Теперь я доволен: Карякин прокомментировал победу на чемпионате мира по блицу

Доха, 30 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что чемпионский титул по блицу многое для него значит. Слова шахматиста цитирует ТАСС.

Следует отметить, что Карякин впервые в своей карьере стал победителем чемпионата мира по молниеносным шахматам.

В 21 партии Сергею удалось набрать 16,5 очков. Столько же зачетных баллов в активе у действующего чемпиона мира по «классике» Магнуса Карлсена. Однако по дополнительным показателям первое место занял именно российский шахматист.

Карякин заявил, что очень доволен победой, особенно после поражения Карлсену в матче за титул чемпиона мира в классических шахматах.

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