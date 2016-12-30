Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром

Дамаск, 30 декабря. 12 обстрелов со стороны непримиримых боевиков зафиксировано за сутки в Сирии мониторинговой группой российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

Как уточняется, в провинции Дамаск боевики вели обстрелы 6 раз, в провинции Алеппо — 5, в провинции Хама — 1.

Из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия боевики дважды стреляли по городу Джаубар. также из этих типов вооружения боевики осуществили обстрел города Дамаск.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещены в РФ) обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа. В самом городе Алеппо террористы стреляли по кварталам Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фатх.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

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