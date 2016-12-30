США неожиданно открыли свой рынок для карбамида из РФ и Украины

Москва, 30 декабря. Министерство торговли США отменило действовавшую с 1987 года антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида (один из самых распространенных видов удобрений в Штатах) из России и Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении американского ведомства говорится, что минторг 1 ноября 2016 года инициировал пересмотр действующих мер относительно приказов об антидемпинговой пошлине на карбамид из России и Украины. Итогом пересмотра стала отмена приказов на пошлины. Решение вступило в силу 20 декабря.

Отметим, несколькими месяцами ранее министерство торговли США отменило антидемпинговую пошлину на ввоз в страну карбамида производства «Фосагро». Эксперты высказывали мнение, что выгода российских производителей от такого решения будет значительной.

Отметим, что Штаты — одни из крупнейших в мире покупателей карбамида.

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