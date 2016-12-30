Ученый-сорвиголова: британец пожертвует головой, чтобы воскреснуть

Лондон, 30 декабря. Британский исследователь Макс Мор решил заморозить собственную голову, и надеется воскреснуть через много лет.

Ученый убежден, что возможность воскрешать людей — вовсе не из области фантастики. Мор надеется обрести новую жизнь в другом теле, когда для этого будет подготовлена научная почва.

Отрезанную голову доставят на заморозку, максимально поддерживая ее функциональное состояние.

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