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Трамп оценил решение Путина не опускаться до действующего президента США
Весь мир

Трамп оценил решение Путина не опускаться до действующего президента США

Вчера 23:16
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Трамп оценил решение Путина не опускаться до действующего президента США

Вашингтон, 30 декабря. Дональд Трамп, избранный президент США, отреагировал на решение президента России не отвечать на провокацию уходящей администрации Белого дома. 

«Отличный ход!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети. 

Напомним, речь идет о беспрецедентной высылке 31 российского дипломата вместе с семьями в самый канун Нового года по надуманным обвинениям. По негласной традиции, такие демарши всегда получают зеркальный ответ, на что, по-видимому, и рассчитывал практически бывший президент США Обама.

CNN даже поторопилась оповестить мир о готовящейся «мести» Путина — о том, что якобы уже закрыта школа для детей американских дипломатов. Однако съезжающему Госдепу так и не удалось понять президента России Владимира Путина.

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Алексей Громов
#путин #обама #трамп
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