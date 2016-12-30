Исследователи Марса будут жить в бубликах из бетона и льда

Вашингтон, 30 декабря. Специалисты NASA выдвинули предложение поселить будущих жителей Марса в ледяных домах, напоминающих по форме бублики. Об этом сообщил Indicator.ru.

Дизайн домов для колонизаторов Красной планеты разработали специалисты центра Лэнгли. Здания, выполненные из бетона и льда внешне очень похожи на бублики.

Интересно, что для строительства будет использовано исключительно марсианское сырье: стекло и бетон.

Чтобы заполнить внешний слой водой из марса, потребуется больше земного года. Выполнить эту задачу планируется до прибытия на планету ее первых жителей.

ФАН предлагает читателям вспомнить о самых знаменательных событиях 2016 года и выбрать самое важное из них.