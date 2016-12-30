Песков рассказал, что именно сказал ему Путин после «сна» во время послания президента

Екатеринбург, 30 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отчитал его за «сон» во время послания Федеральному собранию.

На юмористической программе «Международная пилорама» в эфире телеканала НТВ, Песков рассказал, что иногда он концентрируется с закрытыми глазами. Такой способ представитель Кремля назвал суперконцентрацией. Во время послания президенту Федеральному собранию один из операторов направил на Пескова камеру как раз в такой момент.

По его словам, сразу после выступления ему позвонил галава государства, поинтересоваться, прозвучали ли те или иные акценты в его речи.

«Я отвечаю: «Великолепно, мне кажется прямо в цель, достигло аудитории». После небольшой паузы в трубке прозвучал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?». Я стал мычать нервно, и голос мне тихо сказал: «Вы же спали все время», — рассказал пресс-секретарь президента.





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