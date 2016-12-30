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Аттракцион по-киевски: Пашинский выдал за С-300 новогодние фейерверки
Украина

Аттракцион по-киевски: Пашинский выдал за С-300 новогодние фейерверки

Сегодня 22:33
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Аттракцион по-киевски: Пашинский выдал за С-300 новогодние фейерверки

Киев, 30 декабря. Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны верховной рады Украины Сергей Пашинский «ответственно» заявил, что украинское ракетное оружие превосходит аналоги РФ.

Депутат считает, что на протяжении 2016 года Украиной были созданы уникальные объекты, которые превзошли российские образцы. В столь лестном тоне Пашинский рассказал о ракетах для систем С-300.

Однако эксперты усомнились в правдивости этих слов. Дело в том, что Украина не имеет фактической возможности создавать новые ракеты для подобных комплексов. Поэтому ВСУ приходится продлевать работу с образцами, ресурс которых давно исчерпан.

Россия давно не использует комплексы С-300, поэтому слова Пашинского выглядят не слишком «ответственно».

Федеральное агентство новостей предлагает Вам высказать свою позицию о наиболее значимом событии 2016 года.

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Сергей Свазовский
#сергей пашинский
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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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