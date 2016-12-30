Аттракцион по-киевски: Пашинский выдал за С-300 новогодние фейерверки

Киев, 30 декабря. Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны верховной рады Украины Сергей Пашинский «ответственно» заявил, что украинское ракетное оружие превосходит аналоги РФ.

Депутат считает, что на протяжении 2016 года Украиной были созданы уникальные объекты, которые превзошли российские образцы. В столь лестном тоне Пашинский рассказал о ракетах для систем С-300.

Однако эксперты усомнились в правдивости этих слов. Дело в том, что Украина не имеет фактической возможности создавать новые ракеты для подобных комплексов. Поэтому ВСУ приходится продлевать работу с образцами, ресурс которых давно исчерпан.

Россия давно не использует комплексы С-300, поэтому слова Пашинского выглядят не слишком «ответственно».

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