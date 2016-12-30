Ученые выяснили, откуда на Земле появилось золото

Москва, 30 декабря. Ученые выдвинули предположение, объясняющее появление на земле золота. По их мнении, драгоценный металл на Земле появился благодаря сверхмощному гамма-всплеску.

Гамма-всплеск — явление довольно редкое во вселенной. Это столкновение нейтронных звезд, в результате которого происходит высвобождение огромного количества энергии.

По мнению специалистов, примерно около 400 миллионов лет назад произошло подобное столкновение. В результате чего в космическое пространство было выброшено гигантское количество частиц, в числе которых было и золото.



Несмотря на то, что гамма-всплеск тогда произошел на расстоянии около шести тысяч световых лет от нашей планеты, на Земле погибло 60% всего живого.

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